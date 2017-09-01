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إنتر يكشف السر وراء التراجع عن التعاقد مع موستافي

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إنتر يكشف السر وراء التراجع عن التعاقد مع موستافي إنتر يكشف السر وراء التراجع عن التعاقد مع موستافي

التحرير

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كشف مدير نادي إنتر، بيرو أيزوليو، عن السر وراء تراجع النادي الإيطالي عن التعاقد مع مدافع آرسنال شكودران موستافي، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتقدم الإنتر بعرض لضم موستافي مقابل 4,6 مليون إسترليني، على سبيل الإعارة مع وضع خيار شراءه نهائيًا مقابل 23 مليون إسترليني، إلا أن الآرسنال رفض التفريط في خدمات الدولي الألماني بأقل من 35 مليون إسترليني.

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وتعاقد آرسنال هذا الصيف مع مهاجم ليون ألكساندر لاكازيت مقابل 52,5 مليون إسترليني، إلا أن إدارة المدفعجية حصلت هذا الصيف على 70,5 مليون إسترليني من بيع تشامبرلين مقابل 40 مليون إسترليني وشيزني بـ13,5 مليون إسترليني وجابريل بـ10 مليون إسترليني وكيران جيبس بـ7 ملايين إسترليني.

وأوضح مدير الإنتر أن الصفقة الوحيدة التي دخلت فيها الإدارة بخصوص التعاقد مع المدافعين كانت موستافي، إلا ان مبالغة آرسنال في طلباته المادية دفعتهم لصرف النظر عن إتمام تلك الصفقة.

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التحرير

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