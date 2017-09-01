الوجه الآخر لـ«إيهاب نافع».. عميل مزدوج اقتحم «الفن» للتخفي وتزوج 10 مرات

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طيار ورجل مخابرات اقتحم عالم التمثيل للتخفي، هكذا عرف الفنان الراحل إيهاب نافع، والذي وصف نفسه بأنه "عميل مزودج للقاهرة وإسرائيل"، وعمل منتجًا بالتليفزيون، ومثّل كذلك في عدد من الأفلام خارج مصر، ومن بينها فيلم "طريق بلا نهاية" و"في طريقي رجل"، وغيره.

الفتى الوسيم ذو الملامح الهادئة البريئة، ولد بالقاهرة في 1 سبتمبر عام 1935، وتخرج فى الكلية الجوية عام 1955، ورغم أن موهبته في الفن طغته عليه؛ فإنه دائما ما كان يقدّم نفسه للآخرين بـ"ضابط طيّار"، لأنه كان يعتز كثيرًا بتلك المهنة، وظهر كبطل سينمائي لأول مرة في فيلم "الحقيقة العارية" عام 1963 مع الفنانة ماجدة الصباحي.

ورغم أن كثيرًا من جمهوره يعلم أنه جمع بين عمله كطيار وفنان في نفس الوقت؛ فإن القليل من يعرف أن "إيهاب نافع" كان من أهم عملاء المخابرات المصرية، حتى إنه كان يستغل عمله كفنان في السفر لدول أخرى دون أن يثير الشك حوله، وكان حلقة الوصل بين زوجة رجل المخابرات رأفت الهجان والمخابرات المصرية.

"إيهاب نافع" كان صديق "عزرا وايزمان"، والذي عمل قائدًا للقوات الإسرائيلية وأصبح بعدها رئيسًا لإسرائيل، وكان يعتقد أن "نافع" عميل مزدوج، وكان يتبادل معه المعلومات، وكان يسهل مهامه المكلف بها من قبل المخابرات المصرية، وقال عنه "نافع" في مذكراته: "كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الإسرائيلية الذى أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، وهو من مواليد حي الموسكى بالقاهرة، وكان في ذلك الوقت يُسهل لي إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدني اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية، بمعنى أنني كنت أعطيه المعلومة وأحصل في الحال على معلومة مقابلة، وكانت المخابرات المصرية تريد من خلال إحدى هذه المهام التي كلفتني بها أن تعرف وتتأكد من أن الممر الذي تقيمه إسرائيل بطول 7 كيلومترات للطائرات السريعة تم إنشاؤه أم لا".

يقال إن الفنان إيهاب نافع تزوج 10 مرات، كانت الأولى من سيدة تدعى "ألفت"، وأنجب منها ابنه "أيمن"، وتزوج للمرة الثانية من الفنانة "ماجدة" عام 1963، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات، وأنجبت منه ابنتها "غادة"، ولكنهما انفصلا بسبب طبيعة عمله وسفره خارج مصر، ورفضت الفنانة ماجدة الابتعاد عن الفن والسفر خارج مصر ولذلك طلبت الانفصال عنه دون مشاكل، حتى أنها أطلقت على هذا الانفصال اسم "الطلاق الأبيض"، واجتمعا معًا في أربعة أفلام، كان آخرها "النداهة" عام 1975.

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تزوج إيهاب نافع بعدها من عدة نساء أجنبيات شهيرات، من بينهن أسترالية وخليجية وتزوج كذلك من أرملة رجل المخابرات "رأفت الهجان"، واسمه الحقيقي "رفعت الجمال"، ويقال إنه تزوجها بعد أن اعتقد البعض أنها كان يرافقها، واستمر زواجهما لمدة سبع سنوات، وقال في مذكراته إنه طلقها بعد استيلائها على أمواله، حيث قال إنه أقرضها 260 ألف دولار لشراء منزل لابنتها ولكنها أنكرت ذلك.

"لعبة الفن والمخابرات.. مذكرات الطيار الفنان إيهاب نافع" ضمت قصصًا كثيرة من حياته، وقال عنها إنها ظلت لمدة 6 أشهر تحت أيدي المخابرات لفحصها وتنقيحها، وقال فيها رأيه عن الرئيس محمد أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر، وقال إن "المسؤول الوحيد عن نكسة 1967 هو جمال عبد الناصر"، كما قال إن "السادات أشجع من عبد الناصر، لأنه استلم قيادة المركب وهي بتغرق وعومها".

بلغ الرصيد الفني لرجل المخابرات إيهاب نافع ما يقرب من 20 فيلمًا، من أبرزها: "هجرة الرسول" و"المدمن" و"القبلة الأخيرة" و"عصابة النساء"، وغيره، وفي 30 ديسمبر عام 2006 رحل الفنان إيهاب نافع عن عمر يناهز 71 عامًا.