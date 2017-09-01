أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

على طريقة سالي فؤاد.. جاتو شاتو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

على طريقة سالي فؤاد.. جاتو شاتو

12:19 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

على طريقة سالي فؤاد.. جاتو شاتو

طريقة_تحضير_قالب_جاتو

كتبت- ميرا ماهر:

من المهم تحضير بعضاً من أطباق الحلوى خلال فترة الأعياد حيث تكثر الزيارات العائلية في تلك الأيام. لذلك يمكنك تحضير "جاتو شاتو" التي قدمته سالي فؤاد “خبيرة التغذية" ومقدمة برنامج "حلو وحادق" الذي يعرض على قناة CBC  سفرة كما يلي:

المقادير:

كوب زيت

كوب سكر ناعم

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

2 بيضة

كوب دقيق أبيض

ملعقة صغيرة بكينج بودر

فانيليا

رشة ملح

 

الطريقة:

1-يتم إضافة الحليب مع السكر ويضرب جيداً في الخلاط.

2-يضاف الزيت والفانيليا مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج ذو قوام كريمي.

3-يضاف الكاكاو مع الاستمرار في الخلط.

4-يتم فصل نصف كمية المزيج السابق في طبق منفصل لاستخدامه كصوص.

5-إضافة البيض للمزيج السابق والدقيق بالتدريج والبكينج بودر ويضرب جيداً في الخلاط .

6-تفرغ المكونات في صينية مدهونة بالزيت.

7-تُدخل الفرن في درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

8-تترك لتهدأ دقائق ثم يتم يضاف الصوص على سطح الكعكة.

9-توضع في الثلاجة وتقدم بعد أن تبرد.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • على طريقة سالي فؤاد.. طريق تحضير ستروجانوف اللحم

    هو وهي

  • : لعلاج النحافة.. مشروب يزيد الوزن على طريقة سالي فؤاد

    هو وهي

إعلان

13db3ec03c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم