على طريقة سالي فؤاد.. جاتو شاتو

كتبت- ميرا ماهر:

من المهم تحضير بعضاً من أطباق الحلوى خلال فترة الأعياد حيث تكثر الزيارات العائلية في تلك الأيام. لذلك يمكنك تحضير "جاتو شاتو" التي قدمته سالي فؤاد “خبيرة التغذية" ومقدمة برنامج "حلو وحادق" الذي يعرض على قناة CBC سفرة كما يلي:

المقادير:

كوب زيت

كوب سكر ناعم

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

2 بيضة

كوب دقيق أبيض

ملعقة صغيرة بكينج بودر

فانيليا

رشة ملح

الطريقة:

1-يتم إضافة الحليب مع السكر ويضرب جيداً في الخلاط.

2-يضاف الزيت والفانيليا مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج ذو قوام كريمي.

3-يضاف الكاكاو مع الاستمرار في الخلط.

4-يتم فصل نصف كمية المزيج السابق في طبق منفصل لاستخدامه كصوص.

5-إضافة البيض للمزيج السابق والدقيق بالتدريج والبكينج بودر ويضرب جيداً في الخلاط .

6-تفرغ المكونات في صينية مدهونة بالزيت.

7-تُدخل الفرن في درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

8-تترك لتهدأ دقائق ثم يتم يضاف الصوص على سطح الكعكة.

9-توضع في الثلاجة وتقدم بعد أن تبرد.