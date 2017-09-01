التنسيق يفتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني
التنسيق يفتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني
12:09 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
كتب- محمد قاسم:
بدأ موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الجمعة، تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والطلاب المتخلفين من التحويل الإلكتروني في المرحلتين الأولى والثانية.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن باب التسجيل مستمر حتى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx).
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد أول أمس الأربعاء، نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لهذا العام. وبلغ عدد الطلاب المرشحين لهذه المرحلة 194899 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين للمراحل الثلاثة (الأولى، الثانية، الثالثة) 454950 طالبًا.
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