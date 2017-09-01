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لحمة العيد" ترفع أسعار البهارات

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مصراوي Masrawy

لحمة العيد" ترفع البهارات

12:07 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

لحمة العيد

البهارات

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من البهارات، مع زيادة الطلب عليها، بالتزامن مع عيد الأضحى، خاصة الحبهان وورق اللوري.

وقال تجار تحدث معهم مصراوي، إن ارتفاع أسعار بعض الأنواع يرجع إلى زيادة الطلب عليها خلال الفترة الحالية، خاصة التي تستخدم في إعداد اللحوم ووجباتها.

وتوقع التجار أن ترتفع أسعار الأنواع الأخرى بعد العيد "البضاعة الموجودة حاليا أغلبها من موسم عيد الفطر، لكن بعد العيد سنشتري بضاعة بالأسعار الجديدة.. وبالتالي سترتفع الأسعار على المستهلك".

وقال تاجر إن "الناس يشعرون بارتفاع الأسعار لأننا قللنا كمية ما يتم بيعه للمستهلك بدون الميزان، فالكمية التي كانت تباع بسعر 2 جنيه أصبحت بـ 5 جنيهات".

وبحسب رصد مصراوي، لأسعار البهارات، ارتفع سعر كيلو الحبهان من 360 جنيها إلى 400 جنيه، وارتفع سعر كيلو الكمون من 75 جنيها إلى 90 جنيها، وسعر كيلو ورق اللورى من 50 جنيها إلى 60 جنيها.

كما ارتفع سعر الزنجبيل إلى 80 جنيها من 60 جنيها، وارتفعت أسعار البابريكا من 60 جنيها للكيلو إلى 80 جنيها، وارتفع سعر القرفة من 60 جنيها إلى 80 جنيها.

فيما استقرت أسعار بعض البهارات، دون تغيير، حيث بلغ سعر كيلو الفلفل الأسود 165 جنيها، وسعر الكركم 50 جنيها، والشطة 40 جنيها للكيلو ، والكزبرة 32 جنيها للكيلو.

 

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مصراوي Masrawy

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