الأرصاد: طقس ثاني أيام عيد الأضحى "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت- ثاني أيام عيد الأضحى المبارك- طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة العامة، بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

"الصغرى - العظمى":

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 24 30

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 30

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 24 32

نخل 16 34

طابا 19 34

الطور 26 32

مرسى علم 28 33

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 23 31

كاترين 16 32

سيوة 21 34

المنيا 23 36

الفيوم 23 35

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 22 35

سوهاج 26 36

الأقصر 25 38

أسوان 27 38

شلاتين 28 36

حلايب 29 34

الوادى الجديد 25 37

قنا 26 38

نويبع 26 35

السلوم 19 29

بنى سويف 23 35

أبو رماد 27 36

راس حدربة 28 35