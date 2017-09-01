"ستارة" وراء وفاة ربة منزل شابة في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل شابة، مصرعها، اليوم الجمعة، بعد سقوطها من بلكونة منزلها بمساكن الشباب، في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، أثناء تركيبها ستائر.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "ع. ع" 32 عامًا، جثة هامدة، وبسؤال زوجها "عمر. ع. ع" 38 عامًا، سائق، مقيم بذات العنوان، أفاد بأنه وأثناء قيام زوجته بتركيب ستائر بلكونة الشقة بالدور الثاني، والتي نزعتها في وقت سابق لغسلها بمناسبة العيد، اختل توازنها وسقطت أرضًا وتوفيت، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.