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بالصور.. بدء توافد العائلات والأسر على حدائق ومنتزهات الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء توافد العائلات والأسر على حدائق ومنتزهات الغربية

11:45 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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الغربية - مروة شاهين:

فتحت الحدائق والمنتزهات بمدن ومراكز محافظة الغربية، أبوابها، عقب الانتهاء من صلاة العيد، أمام مئات المواطنين وعشرات الأسر الذين بدأو في التوافد عليها لقضاء أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المراكب النيلية بكفرالزيات وبسيون، إقبالاً كبيرًا من المواطنين للتنزه وقضاء الإجازة بفرعي النيل بالمحافظة، كما توافد الأهالي على حديقتي "الأندلس" و"الطفل" بطنطا، وغيرها من الحدائق بمدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وقال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن الميادين والشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية والمنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة تشهد إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، كما تشهد الحدائق والمنتزهات إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة السريين لمنع ما يعكر صفو احتفال المواطنين.

وأعلن رؤساء مجالس مدن ومراكز محافظة الغربية أن كافة الحدائق والمتنزهات العامة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام الرواد والمواطنين بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني طوال فترة العيد لمواجهة أي حرائق، وكذلك الأجهزة الأمنية لتأمنيها بالشكل الذي يمنع مايعكر صفو الاحتفالات.

كما تم التنسيق مع مرفق النقل لتسيير أعداد من السيارات لخدمة مناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات والملاهي والشواطئ.

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