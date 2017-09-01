هل فقدت الشعور بفرحة العيد؟ ..7 خطوات للتغلب علي الملل وكثرة النوم

كتبت-نرمين الجلاد:

على الرغم أن العيد من أفضل أيام السنة، لكن الكثير من الوقائع التي نعيشها يومياً وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت عكس ذلك، حيث أصبح الشعور بالملل وكثرة النوم شعار العيد وخاصة في السنوات الأخيرة، لذلك يقدم لكم "مصراوي" نصائح للاستمتاع والشعور بجمال العيد مثل أيام الطفولة :

1-ركز على ما يجعلك سعيدًا بدلاً من التفكير في الأشياء السلبية والمشاكل " السعادة قرار".

2-مع صباح أول يوم العيد يفضل التزين وارتداء ملابس جديدة ، أو الملابس المفضلة لديك، حتى لو كان قرارك عدم الخروج من المنزل، فهذا يجعلك تشعر بأنه يوم مختلف ومميز.

3-للعيدية طابع وفرحة خاصة، أحرص على الحصول على عملات ورقية جديدة، مهما كان المبلغ صغير، فذلك يحدث فرق في حالتك النفسية ،ويذكرك بأيام الطفولة.

4- يعتبر التنزه مع الأصدقاء والعائلة أهم عنصر من عناصر الاستمتاع بفترة العطلة في عيد الأضحى، أحرص علي اختيار الأماكن المفضلة والبعيدة عن الزحام .

5- حاول أن تصنع فرحتك بنفسك بأبسط الأشياء وحاول التجديد، واهتم أيضا بإسعاد الآخرين قدر المستطاع.

6-قوم بشراء بعض الألعاب المسلية كالكوتشينة ، والألعاب الأخرى المفضلة لديك واستمتعي بها مع أفراد عائلتك.

7- أبتعد عن النوم لساعات طويلة ،وحاول الاستيقاظ مبكراً ومعايشة أجواء العيد وزيارة الأقارب ومشاهدة الأفلام والمسرحيات المفضلة ،يمكن بذلك أن تقضى على حالة الملل.