أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هل فقدت الشعور بفرحة العيد؟ ..7 خطوات للتغلب علي الملل وكثرة النوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هل فقدت الشعور بفرحة العيد؟ ..7 خطوات للتغلب علي الملل وكثرة النوم

11:55 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

هل فقدت الشعور بفرحة العيد؟ ..7 خطوات للتغلب علي الملل وكثرة النوم

الشعور بالملل في العيد

كتبت-نرمين الجلاد:

على الرغم أن العيد من أفضل أيام السنة، لكن الكثير من الوقائع التي نعيشها يومياً وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت عكس ذلك، حيث أصبح الشعور بالملل وكثرة النوم شعار العيد وخاصة في السنوات الأخيرة، لذلك يقدم لكم "مصراوي" نصائح للاستمتاع والشعور بجمال العيد مثل أيام الطفولة :

1-ركز على ما يجعلك سعيدًا بدلاً من التفكير في الأشياء السلبية والمشاكل " السعادة قرار".

2-مع صباح أول يوم العيد يفضل التزين وارتداء ملابس جديدة ، أو الملابس المفضلة لديك، حتى لو كان قرارك عدم الخروج من المنزل، فهذا يجعلك تشعر بأنه يوم مختلف ومميز.

3-للعيدية طابع وفرحة خاصة، أحرص على الحصول على عملات ورقية جديدة، مهما كان المبلغ صغير، فذلك يحدث فرق في حالتك النفسية ،ويذكرك بأيام  الطفولة. 

4-  يعتبر التنزه مع الأصدقاء والعائلة أهم عنصر من عناصر الاستمتاع بفترة العطلة في عيد الأضحى، أحرص علي اختيار الأماكن المفضلة والبعيدة عن الزحام .

5- حاول أن تصنع فرحتك بنفسك بأبسط الأشياء وحاول التجديد، واهتم أيضا  بإسعاد الآخرين قدر المستطاع.

6-قوم بشراء بعض الألعاب المسلية كالكوتشينة ، والألعاب الأخرى المفضلة لديك واستمتعي بها مع أفراد عائلتك.

7- أبتعد عن النوم لساعات طويلة ،وحاول الاستيقاظ مبكراً ومعايشة أجواء العيد وزيارة الأقارب ومشاهدة الأفلام والمسرحيات المفضلة ،يمكن بذلك أن تقضى على حالة الملل.

 

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذا هو المبلغ الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد لمواجهة العيد والدراسة معاً

    هو وهي

  • كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

    هو وهي

  • النوم: الحل الفعال لفقدان الوزن

    هو وهي

  • 4 طرق بسيطة لتنظيف السجاد بدون ماء.. منهم "الملح"

    هو وهي

إعلان

0d75ee3452.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا