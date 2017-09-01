أيهما أفضل للأطفال حفاضات القماش أم ذات الاستخدام الواحد؟

كتبت - هاجر حاتم:

بعد ارتفاع أسعار الحفاضات بشكل كبير يقع الوالدان في حيرة هل نعود لأيام الاجداد ونستخدم الحفاضات القماشية، أم أن تلك ذات الاستخدام الواحد أفضل؟.

وهنا نلقي مقارنة سريعة بين هذين النوعين من الحفاضات، بحسب ما نشره موقع whattoexpect.

أيهما يحتوي على مواد كيماوية؟

يحتوي كلًا من النوعين على مادة الكلور، ولكن قد يعتقد البعض أن تلك المادة لها تأثير أقوى في الحفاضات ذات الاستخدام الواحد، وبالتالي تؤثر على صحة الطفل، ولكن لم يثبت علميًا هذا الأمر بشكل واضح.

التأثير على جلد الطفل؟

الحفاضات ذات الاستخدام الواحد لها تأثير سيء على جلد الطفل، ولكن هذا الأمر قد يتعلق أكثر بمواعيد تغيير الحفاض، والأمر ذاته بالنسبة للحفاضات القماشية"الكوافيل"، إلا أن "الكوافيل" قد تبقي الجلد رطبًا بعض الشيء، لأن ليس لها القدرة على الامتصاص مثل تلك الموجودة في الحفاضات ذات الاستخدام الواحد. لهذا ينصح بتغيير الحفاضات ذات الاستخدام الواحد حتى وإن كان الحفاض جافًا، حفاظًا على جلد طفلك، كما يمكنك وضع بعض الكريمات المرطبة الخاصة بالأطفال.

طفح الحفاض

الأمر نفسه يتعلق بتغيير الحفاض، والحرص على نظافة الطفل.