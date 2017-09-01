بالصور.. مواطنون يحيون "سُنة إبراهيم" في الشوارع والميادين

إقبال متوسط من المواطنين على حديقة الفسطاط في الساعات الأولى من أول

كتب وتصوير- محمود عبد الناصر:

أسوةً برسول الله إبراهيم عليه السلام في فداء ابنه النبي إسماعيل بكبشٍ، أدى آلاف المصريين شعيرةَ التضحية، محتفلين بعيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والسعادة.

وانتشرت مظاهر الفرحة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء، في الميادين الرئيسية والشوارع الجانبية بالعاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.

وبدأ ذبح الأضاحي عقب صلاة العيد، ويستمر طوال الأيام الثلاثة المقبلة. ورغم مناشدة وزارة الصحة الدائمة للمواطنين بالتوجه لذبح أضاحيهم في المجازر، حفاظًا على البيئة وللكشف على الحيوان قبل التضحية به، إلا أن الأغلبية يفضلون الذبح أمام منازلهم أو محالهم، استجلابًا للبركة وإبعادًا للشر وللعين، وفق المعتقدات الشعبية.

واحتفل ملايين المواطنين بعيد الأضحى صباح اليوم، وأدوا الصلاة في الميادين المفتوحة والساحات الكبرى. والتقط الشباب والفتيات الصور السيلفي، واسقل الأطفال الألعاب الترفيهية وحملوا البلايين، وارتادت العائلات الحدائق والمتنزهات.