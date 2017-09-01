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أمريكية تعتزم منح حديقة حيوان ألمانية 22 مليون دولار من ثروتها عقب وفاتها

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مصراوي Masrawy

أمريكية تعتزم منح حديقة حيوان ألمانية 22 مليون دولار من ثروتها عقب وفاتها

11:58 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

أمريكية تعتزم منح حديقة حيوان ألمانية 22 مليون دولار من ثروتها عقب وفاتها

كولونيا - (د ب أ):

قررت أرملة أمريكية تبلغ من العمر 93 عاما منح حديقة حيوان مدينة كولونيا الألمانية 22 مليون دولار من ثروتها عقب وفاتها.

وقال عضو مجلس إدارة الحديقة، كريستوفر لاندسبرج، اليوم الجمعة: "بالطبع أنا مندهش للغاية من هذا القرار".

وتنحدر المانحة التي لم تنجب أطفالا، إليزابيث رايشرت، من مدينة كولونيا، حيث تعرفت على زوجها اللاحق اليهودي أرنولف رايشرت عام 1944 والذي اضطر للاختباء خوفا من اضطهاد النازيين في ذلك الحين.

وقالت رايشرت في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الصادرة اليوم: "كنا طفلان فقيران من كولونيا".

وعقب عام من انتهاء الحرب، تزوجت إليزابيث أرنولف وهاجرت معه عبر إسرائيل إلى الولايات المتحدة، حيث صار أرنولف رجل أعمال مستقل وثري.

وذكرت رايشرت أن منح هذه الهبة لحديقة حيوان كولونيا كان رغبة زوجها الراحل، وقالت: "لم ننس كولونيا مطلقا"، مضيفة أن حديقة الحيوان بنفس أهمية الكاتدرئية بالنسبة لكولونيا.

وحتى لا تفكر مدينة كولونيا في خصم قيمة المنحة التي ستحصل عليها الحديقة من المخصصات العامة لها، اشترطت الأمريكية أن تكون الأموال التي ستمنحها للحديقة بعد وفاتها إضافية على الأموال التي تحصل عليها من المخصصات العامة.

وبحسب وصية رايشرت، فإن الأموال الموضوعة على هيئة أسهم ستضخ في مؤسسة، وستحصل الحديقة على إيراداتها.

وقال عضو مجلس إدارة الحديقة إنه من المتوقع أن تحصل الحديقة بموجب ذلك على مليون يورو سنويا.

وتعبيرا عن الإمتنان، تعتزم الحديقة إطلاق اسم أرنولف رايشرت على "مبنى أمريكا الجنوبية التاريخي" بالحديقة.

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