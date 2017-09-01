أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إيران: مقتل وإصابة عشرات الطالبات جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيران: مقتل وإصابة عشرات الطالبات جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

11:54 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

إيران: مقتل وإصابة عشرات الطالبات جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

أرشيفية

إيران - (د ب أ):

أعلن سعيد اجرائي الخبير بمركز إدارة الطوارئ في محافظة هرمزكان جنوبي ايران ان حافلة تقل مجموعة من الطالبات تعرضت لحادث اسفر عن مقتل تسع طالبات وسائق السيارة و كذلك اصابة 35 اخرين.

واوضح اجرائي، اليوم الجمعة، في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ان حادث انقلاب الحافلة وقع عند الساعة الثالثة و 59 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 29 دقيقة من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).

واضاف انه تم ارسال 13 سيارة اسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي المستشفي، لافتا إلى أن 13 منهن في حالة حرجة .

وكانت الحافلة متجهة من محافظة هرمزكان الي مدينة شيراز حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داراب الواقعة علي بعد 225 كيلومترا الي الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي ايران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية

    أخبار

  • ارتفاع قتلى حادث انقلاب حافلة سياحية غربي تركيا إلى 23 شخصا

    أخبار

  • مقتل شخصين وإصابة 17 إثر انقلاب حافلة لسياح ألمان جنوبي إيران

    أخبار

إعلان

aba21fe00d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا