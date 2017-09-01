إيران: مقتل وإصابة عشرات الطالبات جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

إيران - (د ب أ):

أعلن سعيد اجرائي الخبير بمركز إدارة الطوارئ في محافظة هرمزكان جنوبي ايران ان حافلة تقل مجموعة من الطالبات تعرضت لحادث اسفر عن مقتل تسع طالبات وسائق السيارة و كذلك اصابة 35 اخرين.

واوضح اجرائي، اليوم الجمعة، في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ان حادث انقلاب الحافلة وقع عند الساعة الثالثة و 59 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 29 دقيقة من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).

واضاف انه تم ارسال 13 سيارة اسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي المستشفي، لافتا إلى أن 13 منهن في حالة حرجة .

وكانت الحافلة متجهة من محافظة هرمزكان الي مدينة شيراز حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داراب الواقعة علي بعد 225 كيلومترا الي الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي ايران.