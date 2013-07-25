نادي قضاة أسيوط يرحب بقرار فصل 75 قاضيا من نادي القضاة

كتب : سعاد أحمد الخميس 25-07-2013 16:47

أصدر نادي قضاة أسيوط بيانا صباح اليوم تعليقا على قرار نادى قضاة مصر، بقرار فصل 75 قاضيا ينتمون إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، المنتمية للإخوان المسلمين.

وقال المستشار جمال على موسى سكرتير نادي قضاة أسيوط، إن النادي يشد على أيدي النادي الأم برئاسة المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي ويثمن قراره، وذلك لمخالفة "قضاة من أجل مصر" للأعراف القضائية بانضمامهم إلى حركة سياسية، وخروجهم على وحدة الصف القضائي ومدافعتهم عن شرعية زائلة خرج عليها الشعب المصري فى 30 يونيو، والتي كان القضاة أحد مفجريها وأكثر من تعرض للظلم في عهد هذا النظام السابق.

وطالب جمال مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ قرارات رادعة ضد المخالفين للأعراف القضائية المعروفة.