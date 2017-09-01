الدولار يسجل 17.70 جنيه في البنك المركزي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6096 جنيه للشراء و17.7096 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.9642 جنيه للشراء و21.0903 للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترلينى 22.6882 جنيه للشراء و22.8241 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.3452 جنيه للشراء و18.4590 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 15.9550 جنيه للشراء و16.0500 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6686 جنيه للشراء و2.6870 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

وبلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6954 جنيه للشراء و4.7223 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.3871 جنيه للشراء و58.7772 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7941 جنيه للشراء و4.8218 جنيه للبيع.