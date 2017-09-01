ضبط 9 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين في حلوان
ضبط 9 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين في حلوان
11:37 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة.
أكدت تحريات ضباط المكافحة أن المتهمين يتخذان من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وأمكن ضبط المتهمين في أحد الأكمنة، وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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