ضبط كيلو أفيون و8 آلاف قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين في السلام
ضبط كيلو أفيون و8 آلاف قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين في السلام
11:25 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاثة عاطلين؛ لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.
تحريات المباحث أشارت إلى أن المتهمين يتخذون من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وأمكن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وبحوزتهم 1.1 كجم من مخدر الأفيون، و8 آلاف قرص مخدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.
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