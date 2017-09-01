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تركيا: تحييد 5 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

تركيا: تحييد 5 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

11:28 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

تركيا: تحييد 5 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

ارشيفية

تركيا - (د ب أ)- 

تمكنت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، من تحييد خمسة " إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، خلال مداهمات جنوب شرقي البلاد.

وبحسب بيان صادر عن ولاية هكاري، فإن طائرة من دون طيار أغارت على موقع في قرية أوغول التابعة لهكاري، كان يتحصن فيها عناصر "إرهابية " من "بي كيه كيه "، ما أسفر عن تحييد أربعة منهم،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وفي ولاية بنغول جنوب شرقي تركيا، استطاعت قوات الأمن التركية تحييد" إرهابي" من (بي كيه كيه) في مداهمة على قرية ألنجيك.

وأوضحت الولاية في بيانها أنّ قوات الامن التركية اشتبكت مع العناصر" الإرهابية" أثناء قيامها بدورية في القرية، ما أسفر عن تحييد أحدهم .

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن التركية عثرت على سلاح وقنبلتين يدويتين بحوزة الإرهابي.

وتستخدم قوات الأمن التركية كملة "تحييد" للاشارة إلى القتل أو الآسر أو الإصابة.

ووفقا للأناضول ،دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع بي كيه كيه وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وذكرت أنه هذا يأتي ردًا على هجمات" إرهابية" ينفّذه (بي كيه كيه) الانفصالي داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.

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مصراوي Masrawy

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