إقبال متوسط من المواطنين على حديقة الفسطاط في الساعات الأولى من أول أيام العيد

كتب- مصطفى المنشاوي

شهدت حديقة الفسطاط، بمنطقة مصر القديمة صباح اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين الذين اصطحبوا معهم أبناءهم للاحتفالهم بأول أيام عيد الأصخى وسط أجواء من البهجة والفرح.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط الحديقة تحسبا لاى طارئ ولتأمين احتفالات المواطنين.​

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