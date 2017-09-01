أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إقبال متوسط من المواطنين على حديقة الفسطاط في الساعات الأولى من أول أيام العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إقبال متوسط من المواطنين على حديقة الفسطاط في الساعات الأولى من أول أيام العيد

11:45 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

  • عرض 12 صورة

    cfaac5cac1.jpg

  • عرض 12 صورة

    d9bb44e8eb.jpg

  • عرض 12 صورة

    c5a2175222.jpg

  • عرض 12 صورة

    2017_9_1_11_45_28_504.jpg

  • عرض 12 صورة

    d7279b0ba3.jpg

  • عرض 12 صورة

    7f6d93991c.jpg

  • عرض 12 صورة

    1e35015f26.jpg

  • عرض 12 صورة

    ac4e275028.jpg

  • عرض 12 صورة

    57e026bcc1.jpg

  • عرض 12 صورة

    0bb04d9824.jpg

  • عرض 12 صورة

    192cd5b34d.jpg

  • عرض 12 صورة

    1e426187f0.jpg

إعادة الألبوم

جولة لمحافظ الجيزة في أول أيام العيد

الألبوم التالى

جولة لمحافظ الجيزة في أول أيام العيد

كتب- مصطفى المنشاوي

شهدت حديقة الفسطاط، بمنطقة القديمة صباح اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين الذين اصطحبوا معهم أبناءهم للاحتفالهم بأول أيام عيد الأصخى وسط أجواء من البهجة والفرح.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط الحديقة تحسبا لاى طارئ ولتأمين احتفالات المواطنين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مريض يشنق نفسه بخرطوم الحريق داخل حجرة مستشفى بالبحيرة

    أخبار

  • : التعديات على أراضي الدولة من الأغنياء بلغت 80%

    أخبار

  • تشديدات أمنية بمحيط ديوان محافظة الدقهلية.. ومصدر: "المبنى مستهدف"

    أخبار

  • نقيب المحامين يطالب باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب

    أخبار

إعلان

bc08e4c06e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "