مفاجأة.. نيبوشا يُطيح بكابوريا من الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علم «التحرير» اليوم الجمعة، أن مسؤولي نادي الزمالك يرغبون في رحيل أحمد كابوريا المنضم حديثًا من صفوف المصري البورسعيدي، خارج القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان المدرب الجديد للزمالك نيبوشا يوفوفيتش، قد طلب من مسئولي الزمالك، عدم استمرار كابوريا صاحب الـ29 عامًا، بسبب مستواه المتواضع، والذي شاهده في مباراة السالمية الكويتي، حيث لم يقدم اللاعب وقتها الأداء المنتظر.

شاهد أيضا

وعلم «التحرير» أن الساعات الماضية، شهدت عدة اتصالات بين مسئولي الزمالك، وتحديدا المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، والجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، من أجل إعادة كابوريا من جديد.

وعرض مرتضى منصور، على إدارة المصري، أن يعيد الفريق البورسعيدي، 4 ملايين جنيه، التي حصلوا عليها من إجمالي صفقة كابوريا البالغة 8 ملايين جنيه، وأن يحصلوا على اللاعب، بجانب إعارة محمد كوفي لهم، وهو ما يرفضه الطرف الآخر حتى الآن.