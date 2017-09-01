كوبر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية

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رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، منح لاعبيه راحة سلبية من مران اليوم الجمعة.

ويخوض منتخب مصر، مرانًا خفيفًا للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الأمس، على أن يستأنف باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي.

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وفشل المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بعدما تلقى هزيمة من نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

ومن المنتظر، أن يلتقي المنتخبان مجددًا، 5 سبتمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الإياب بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.