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كوبر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية

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كوبر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية كوبر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية

التحرير

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رفض الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب المصري، منح لاعبيه راحة سلبية من مران اليوم الجمعة.

ويخوض منتخب ، مرانًا خفيفًا للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الأمس، على أن يستأنف باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي.

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وفشل المصري في الحفاظ على صدارته للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، بعدما تلقى هزيمة من نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

ومن المنتظر، أن يلتقي المنتخبان مجددًا، 5 سبتمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الإياب بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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التحرير

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