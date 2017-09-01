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طائرة منتخب مصر تنجو من الانفجار

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طائرة منتخب مصر تنجو من الانفجار طائرة منتخب مصر تنجو من الانفجار

التحرير

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نجا المصري من الموت المحقق، بعد أن كادت طائرة بعثة الفراعنة تقترب من السقوط، نتيجة بعض الاضطرابات الجوية، في أثناء عودتهم من أوغندا.

وتسببت بعض حالات البرق والرعد في المجال الجوي، إلى عدم اتزان الطائرة لمدة اقتربت من 30 دقيقة.

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وتسبب ما حدث في حالة من الذعر لبعثة المنتخب المصري، التي توجهت إلى الإقامة في معسكر ببرج العرب بالإسكندرية.

وفشل المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، بعدما تلقى هزيمة من نظيره الأوغندي بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بينهما أمس.

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التحرير

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