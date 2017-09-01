بعد رفضه لتشيلسي.. لورينتي: سأقضي أجمل فتراتي في توتنهام

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عبّر الإسباني فيرناندو لورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير الجديد، اليوم الجمعة، عن سعادته بالانضمام لصفوف السبيرز، مؤكدًا رغبته في التعلم من هاري كين صاحب الـ24 عامًا، مهاجم الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في آخر موسمين.

وقال فيرناندو لورينتي، في تصريحات نقلتها صحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لصفوف توتنهام، إنه فريق رائع وسأحاول مساعدته على الفوز بالبطولات، فهم يعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم خلال السنوات الأخيرة".

وتابع مهاجم توتنهام هوتسبير الجديد: "عمري 32 عامًا، ولكني أود التعلم كل يوم، وأعتقد أنني سأتعلم الكثير من هاري كين، وكل اللاعبين، والمدرب ماوريسيو بوكيتينو، وسأقضي أجمل فتراتي هنا".

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وسجل لورينتي مع سوانزي سيتي 15 هدفًا في الموسم الماضي، وساعد الفريق على البقاء في البريميرليج، قبل أن يفضّل الانضمام لصفوف السبيرز، رغم محاولات تشيلسي المتكررة للتوقيع معه، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن اللاعب الإسباني انضم لتوتنهام هوتسبير بصفقة قيمتها 12 مليون يورو، وبعقد يمتد لعامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، وضلك حسبما أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وكان تشيلسي من أبرز الأندية المهتمة بضم مهاجم يوفنتوس السابق، صاحب الـ32 عامًا، في الأيام الأخيرة، إلا أن توتنهام استطاع خطف اللاعب في الساعات الأخيرة من الميركاتو.