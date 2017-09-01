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بعد «الهاتريك».. رونالدو يتخطي بيليه ويبحث عن تحطيم رقم بوشكاش

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بعد «الهاتريك».. رونالدو يتخطي بيليه ويبحث عن تحطيم رقم بوشكاش بعد «الهاتريك».. رونالدو يتخطي بيليه ويبحث عن تحطيم رقم بوشكاش

التحرير

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قيادة منتخب بلاده للفوز أمس على جزر الفارو 5-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وسجل رونالدو هاتريك في مباراة الأمس هو الخامس له طوال مسيرته مع منتخب بلاده، ليرفع رصيده في التصفيات الحالية إلى 14 هدفًا في 7 مباريات.

وارتفع رصيد رونالدو من الأهداف الدولية إلى 78 هدفًا في 144 مباراة ليحتل بالتالي المركز الخامس في قائمة الهدافين الدوليين.

ويحتل صدارة تلك القائمة النجم الإيراني على دائي برصيد 109 أهداف ومن ثم بوشكاش مع منتخب المجر برصيد 84 هدفًا، ومن ثم كاماموتو مع اليابان برصيد 40 هدفًا.

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ويتواجد نجم الزامبي شيتالو في المركز الرابع برصيد 79 هدفًا، ويحتل رونالدو المركز الخامس برصيد 78 هدفًا.

ويتواجد لاعب منتخب العراق حسين سعيد في المركز السادس برصيد 78 هدفًا ومن ثم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في المركز السابع برصيد 77 هدفًا.

وبعد ذلك الفوز، واصلت بطلة أوروبا احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، خلف المتصدرة بالعلامة الكاملة سويسرا برصيد 21 نقطة.

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التحرير

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