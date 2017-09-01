تونس تستقبل الكونغو في مباراة مصيرية.. وقمة بين نيجيريا والكاميرون

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تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية المؤهلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتشهد المجموعة الثانية قمة مباريات الجولة، وذلك عندما تحل الكاميرون بطل إفريقيا ضيفًا ثقيلًا على نيجيريا.

وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد الكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن شأن فوز نيجيريا أن ينهي من حسابات المجموعة مبكرًا، بينما سيساهم فوز الكاميرون إلى إعادة المنافسة من جديد للمجموعة.

ومن جانبها تستقبل تونس نظيرتها الكونغو الديمقراطية في مباراة حياة أو موت لنسور قرطاج في المجموعة الأولى.

وتحتل الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة برصيدد 6 نقاط مناصفة مع تونس ولكن بفارق الأهداف عنها.

وفي المجموعة الثالثة تسعى المغرب إلى تحقيق أول فوز لها في التصفيات وذلك عندما تستقبل مالي اليوم.

وتحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين خلف المتصدرة كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل مالي المجموعة برصد نقطة واحدة.

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وأخيرًا في المجموعة الرابعة، تستقبل كاب فيردي متذيلة الجموعة دون رصيد من النقاط، نظيرتها جنوب إفريقيا الثانية برصيد 4 نقاط، حيث يبحث الأولاد عن تحقيق الفوز لمنافسة بوركينا فاسو المتصدرة بنفس الرصيد من النقاط ولكنها تتمتع بفارق الأهداف.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية:

غانا- الكونغو الساعة 17:30

نيجيريا- الكاميرون الساعة 18:00

كاب فيردي- جنوب إفريقيا الساعة 20:30

المغرب- مالي الساعة 22:00

تونس- الكونغو الديمقراطية الساعة 22:00