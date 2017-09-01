أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تونس تستقبل الكونغو في مباراة مصيرية.. وقمة بين نيجيريا والكاميرون

Google+ Print
تونس تستقبل الكونغو في مباراة مصيرية.. وقمة بين نيجيريا والكاميرون تونس تستقبل الكونغو في مباراة مصيرية.. وقمة بين نيجيريا والكاميرون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية المؤهلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2018.

وتشهد المجموعة الثانية قمة مباريات الجولة، وذلك عندما تحل الكاميرون بطل إفريقيا ضيفًا ثقيلًا على نيجيريا.

وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد الكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن شأن فوز نيجيريا أن ينهي من حسابات المجموعة مبكرًا، بينما سيساهم فوز الكاميرون إلى إعادة المنافسة من جديد للمجموعة.

ومن جانبها تستقبل تونس نظيرتها الكونغو الديمقراطية في مباراة حياة أو موت لنسور قرطاج في المجموعة الأولى.

وتحتل الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة برصيدد 6 نقاط مناصفة مع تونس ولكن بفارق الأهداف عنها.

وفي المجموعة الثالثة تسعى المغرب إلى تحقيق أول فوز لها في التصفيات وذلك عندما تستقبل مالي اليوم.

وتحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين خلف المتصدرة كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، بينما تتذيل مالي المجموعة برصد نقطة واحدة.

شاهد أيضا

وأخيرًا في المجموعة الرابعة، تستقبل كاب فيردي متذيلة الجموعة دون رصيد من النقاط، نظيرتها جنوب إفريقيا الثانية برصيد 4 نقاط، حيث يبحث الأولاد عن تحقيق الفوز لمنافسة بوركينا فاسو المتصدرة بنفس الرصيد من النقاط ولكنها تتمتع بفارق الأهداف.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية:

غانا- الكونغو   الساعة 17:30

نيجيريا- الكاميرون  الساعة 18:00

كاب فيردي- جنوب إفريقيا  الساعة 20:30

المغرب- مالي  الساعة 22:00

تونس- الكونغو الديمقراطية  الساعة 22:00

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو