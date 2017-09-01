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تصفيات المونديال| أبطال العالم في مواجهة صعبة أمام التشيك وإنجلترا

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تصفيات المونديال| أبطال العالم في مواجهة صعبة أمام التشيك وإنجلترا تصفيات المونديال| أبطال العالم في مواجهة صعبة أمام التشيك وإنجلترا

التحرير

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تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وسيواجه أبطال العالم الألماني نظيره التشيك في براجا، وعينه على تحقيق الانتصار ومواصلة العلامة الكاملة ووضع قدم في روسيا.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، بينما تحتل التشيك المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبذلك تدخل التشيك تلك المواجهة ولا بديل لها عن الفوز من أجل الاحتفاظ بحظوظها في احتلال المركز الثاني المؤهل إلى الملحق.

ومن جانبها ترحل أيرلندا الشمالية صاحبة وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة لمواجهة سان مارينو الأخيرة بدون رصيد من النقاط، في مواجهة تبدو في المتناول لأيرلندا الشمالية البحاثة عن الوصول للمونديال للمرة الأولى منذ آخر مشاركة في عام 1986 الذي أُقيم في المكسيك.

وفي المجموعة السادسة، ترحل إنجلترا المتصدرة برصيد 14 نقطة لمواجهة مالطا الأخيرة بدون رصيد من النقاط، ويبحث منتخب الأسود الثلاثة للخروج بالنقاط الثلاث قبل مواجهة الحسم في الجولة المقبلة عند استقبال سلوفاكيا الثانية برصيد 12 نقطة على ملعب ويمبلي في مباراة ستحدد هوية المتأهل مباشرة عن تلك المجموعة.

ومن جانبها ترحل بولندا متصدرة المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة لمواجهة الدنمارك الثالثة برصيد 10 نقاط، حيث سيعني فوز رفاق روبرت ليفاندوفسكي وضع قدم في روسيا، بينما سيشعل فوز الدنمارك حسابات تلك المجموعة.

كازخستان- الجبل الأسود  الساعة 18:00

شاهد أيضا

الدنمارك- بولندا  الساعة 20:45 

ليتوانيا- اسكتلندا الساعة 20:45 

سلوفاكيا- سلوفينيا  الساعة 20:45 

سان مارينو- إيرلندا الشمالية  الساعة 20:45 
  
التشيك- ألمانيا  الساعة 20:45 

النرويج- أذربيجان  الساعة 20:45 

رومانيا- أرمينيا  الساعة 20:45 

مالطا- إنجلترا   الساعة 20:45 

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