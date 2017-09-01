المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

نيروبي - (د ب أ):

ألغت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 8 أغسطس الماضي، والتي كانت قد أسفرت عن إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا.

تقرر إلغاء فوز الرئيس أوهورو كينياتا فى انتخابات الرئاسة، وقررت المحكمة العليا إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى غضون 60 يوما.