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المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

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مصراوي Masrawy

المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

11:16 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

أوهورو كينياتا

نيروبي - (د ب أ):

ألغت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 8 أغسطس الماضي، والتي كانت قد أسفرت عن إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا.

تقرر إلغاء فوز الرئيس أوهورو كينياتا فى انتخابات الرئاسة، وقررت المحكمة العليا إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى غضون 60 يوما.

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