المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة
المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة
11:16 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
أوهورو كينياتا
نيروبي - (د ب أ):
ألغت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 8 أغسطس الماضي، والتي كانت قد أسفرت عن إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا.
تقرر إلغاء فوز الرئيس أوهورو كينياتا فى انتخابات الرئاسة، وقررت المحكمة العليا إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى غضون 60 يوما.
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