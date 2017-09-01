مصدر عن حريق "مصنع أكتوبر": أنقذنا المنطقة الصناعية الرابعة من كارثة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، إن أعمال التبريد لا تزال مستمرة بموقع حريق مصنع لإنتاج المناديل بمدينة السادس من أكتوبر.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

أوضح المصدر إلى أن المصنع مقام على مساحة أكثر من 3 آلاف متر، واصفا الأمر "إحنا أنقذنا المنطقة الصناعية الرابعة من كارثة".

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة، وتم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء برئاسة اللواء هاني سعيد.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.