أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر عن حريق "مصنع أكتوبر": أنقذنا المنطقة الصناعية الرابعة من كارثة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر عن حريق "مصنع أكتوبر": أنقذنا المنطقة الصناعية الرابعة من كارثة

11:16 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، إن أعمال التبريد لا تزال مستمرة بموقع حريق مصنع لإنتاج المناديل بمدينة السادس من أكتوبر.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

أوضح المصدر إلى أن المصنع مقام على مساحة أكثر من 3 آلاف متر، واصفا الأمر "إحنا أنقذنا المنطقة الصناعية الرابعة من كارثة".

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة، وتم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء برئاسة اللواء هاني سعيد.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل في أكتوبر

    أخبار

  • مدير النقل والمواصلات يتابع الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد (صور)

    أخبار

  • السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية

    أخبار

  • وجبة غداء كادت تحول منزل سيدة إلى "كوم تراب" بالعياط

    أخبار

إعلان

a1d7478c6f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "