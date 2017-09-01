ندمت على مسابقة ملكة الجمال بسبب «البكيني».. 11 معلومة عن يارا نعوم

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كادت علاقتها بعالم المشاهير تنتهي فور أن قررت ترك التمثيل والابتعاد عن الأضواء، لولا زواجها من لاعب كرة شهير، وهو الأمر الذي جعل حياتها تحت "الميكروسكوب"، تثير صورها الشخصية ضجة معتادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسببها تعرض زوجها لحملة من الهجوم، فضلا عن تحميلها سبب تراجع المستوى الفني لزوجها، ولخاف ذلك من المتاعب التي سببتها لها الأضواء.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن ملكة جمال مصر السابقة، يارا نعوم.

1- ولدت في 1 سبتمبر 1985، أي أنها تبلغ من العمر 32 عامًا.

2- شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2007، بتشجيع من زملائها وأساتذتها، رغم رفض أسرتها، ولكنها فشلت في الحصول على اللقب، وذهب إلى المصرية إحسان حاتم، وهى من أب مصرى وأم أمريكية.

3- عندما تم إيقاف مسابقة ملكة جمال مصر في عام 2008 قامت إدارة المسابقة بمنح "يارا" لقب ملكة جمال مصر عام 2008، لتمثل مصر فى المسابقات الدولية، بعد أن تم تأهيلها لخوضها.

4- تعرضت لهجوم شديد بعد المسابقة بسبب ارتدائها لـ "البكيني"، وعن ذلك قالت في حوار صحفي سابق: "هذا زي موحد أثناء إجراء الاختبارات فلست عارية وسط محجبات مثلاً كي أكون شاذة عنهن فالجميع سواسية وقتها".

5- عملت لفترة كـ"موديل" إعلانات بعد حصدها لقب ملكة جمال مصر.

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6- درست الديكور في معهد السينما.

7- لها تجربة تمثيلية وحيدة في فيلم "حين ميسرة" مع المخرج خالد يوسف الذي جعل عدد مشاهدها 12 بدلا من 4 مشاهد كما كان متفقا عليه في بادئ الأمر.

8- تعرفت على لاعب النادي الأهلي عماد متعب أثناء تصوير أحد الإعلانات، وبعدها لم يتحدثا لمدة عام تقريبا، لتهاتفه مرة أخرى للاشتراك في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال، وبدأت العلاقة العاطفية من هنا.

9- تزوجت "يارا" من عماد متعب في 2 ديسمبر 2011، لتضع طفلتها الأولى "تمارا" في يوليو 2013، وطفلتها الثانية "سيلين" في أغسطس 2014.

10- رغم كونها زوجة لاعب كرة شهير فإنها لا تفقه شيئا في كرة القدم، وقد صرح زوجها في لقاء تليفزيوني مع برنامج "كل يوم" أن ذلك يسبب مشاكل بينهما، لأنها قد تطلب منه الذهاب لمناسبة عقب خسارة الأهلي في مباراة ما، وهو الأمر الذي يرفضه مطلقا.

11- أعلنت ندمها على الاشتراك في مسابقة ملكة جمال مصر سابقا، مشيرة إلى أنها كانت صغيرة في ذلك الوقت، ولو أنها ستدرك عواقب اشتراكها في تلك المسابقة لما كانت ستفعل، قائلة: "لو عاد الزمن بي مرة أخرى لن أقوم بالاشتراك في تلك المسابقة نهائيا، ولن أسمح لبناتي بالاشتراك في هذه المسابقة بأي شكل من الأشكال لأن عواقبها وخيمة"، على حد قولها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر.