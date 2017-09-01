الإسكندرانية يتحدون غرامة المحافظ ويذبحون الأضاحي بالشوارع (صور)

التحرير

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على الرغم من صدور قرار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وإقرار توقيع غرامة مالية فورية على المخالفين، إلا أن العديد من المواطنين تحدوا القرار وذبحوا الأضاحي بالشوارع.

ورصدت عدسة «التحرير»، مخالفة الكثيرين لقرار المحافظ، وذبح الأضاحي بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، ما تسبب في قيض للبعض، من مشاهد الذبح والدماء التي أغرقت شوارع المدينة.

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ونص قرار المحافظ على منع محال الجزارة من الذبح خارج المجازر الحكومية، وفي حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية 2000 جنيه، وإغلاق المحل لمدة شهر، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إغلاق المحل لمدة 6 أشهر.

كما نص القرار على منع المواطنين من الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة، وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه.