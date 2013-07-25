"مستقبلنا لحقوق الإنسان" بكفر الشيخ يدعم الجيش فى الحرب على الإرهاب

كتب : كرم القرشى الخميس 25-07-2013 16:53

أعلن مركز مستقبلنا لحقوق الانسان بكفر الشيخ عن دعمه للقوات المسلحة ووالفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في حربه على الإرهاب.

وقال المحاسب محمد رزق موافي، رئيس المركز، "أننا ندعم مؤسسة الجيش وعلى رأسها الفريق السيسي وزير الدفاع، و كذلك مؤسسة الشرطة فى حربها المرتقبة على الإرهاب، وندعو جموع الشعب المصرى لتلبية الدعوة بالنزول إلى شوارع و ميادين مصر غداً الجمعة"، وأشار موافى إلى أن المؤسسة العسكرية لا تحتاج لتفويض لأنها جيش الشعب ومحل ثقته.