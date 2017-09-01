حصاد «حقوق الإنسان» بالبرلمان: 6 زيارات للسجون.. و7 طلبات إحاطة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددا من الاجتماعات، ونظمت نحو 6 زيارات ميدانية للسجون والأقسام ودور الأيتام، و5 لقاءات وزيارات خارجية، بالإضافة إلى تقديم 7 طلبات إحاطة وأسئلة، بجانب تلقي عدد كبير من طلبات العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

ورصدت «التحرير» حصيلة أعمال اللجنة وهي:

الاجتماعات

عقدت اللجنة 84 اجتماعا بدءًا من 17 أكتوبر 2016 حتى 3 يوليو 2017، بإجمالي نحو 138 ساعة عمل، من ضمنها اجتماع مشترك مع لجنتي "التشريعية والخطة والموازنة"، بجانب اشتراك مكتب اللجنة في عدد 3 اجتماعات أخرى مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الزيارات الميدانية للأقسام والسجون ودور الأيتام

أجرت اللجنة 6 زيارات ميدانية لعدد من السجون والأقسام ودور الأيتام، وهي زيارة لسجن المرج لحضور ندوة حول حقوق الإنسان والمعاملة داخل السجون، وزيارة لقسم شرطة الأميرية لتقصي أسباب وفاة المجنى عليه المواطن مجدى مكين، ومقابلة مساعد وزير الداخلية للأمن العام ومدير أمن القاهرة، وزيارة جمعية دار أولادي بحي المعادي وجمعية رسالة "بنين وبنات" بحي فيصل بالجيزة، وزيارة أخرى إلى محافظة الإسماعلية للتأكد من توافر الخدمات الأساسية وتوفير سبل العيش والمسكن الملائم للمواطنين الوافدين من محافظة شمال سيناء والمقيمين حاليا بمحافظة الإسماعيلية لحين عودتهم إلى منازلهم، وزيارة سجن الفيوم العمومي لتفقد حالة السجناء، وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لتأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون، وزيارة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في بعض الأماكن: "دار الأيتام بالزقازيق، مدرسة النور للمكفوفين، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة الصم والبكم، وبعض دور الرعاية الأخرى"، وقامت اللجنة بإعداد تقاريرها عن تلك الزيارات لعرضها على المجلس.

شاهد أيضا

لقاءات مع عدد من الوفود الأجنبية

قامت اللجنة بعقد 10 لقاءات مع عدد من الوفود الأجنبية، من ضمنهم وفد السفارة الإسبانية، ووفد السفارة الفرنسية، ووفد من المحافظين والإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي، وفد سفارة دولة سويسرا بالقاهرة، وفد سفارة دولة ألمانيا بالقاهرة، وفد سفارة دولة هولندا بالقاهرة، وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وفد سفارة دولة النمسا، وفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، لقاء مع الباحث الأمريكي باتريك بوول.

زيارات خارجية

قامت اللجنة بعمل 5 زيارات خارجية برئاسة النائب علاء عابد، التي تناول خلالها عددا من القضايا، والتي تضمنت زيارة سويسرا للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وزيارة بريطانيا لعقد لقاءات مع مجلس اللوردات البريطاني، بجانب زيارة للنمسا للمشاركة في ورش عمل لتشجيع التعاون الدولي مع الجهات المختصة بشئون الإرهاب، وزيارة الولايات المتحدة والاجتماع مع الكونجرس الأمريكي، وزيارة دولة إيطاليا لدعم النظام القانوني لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في دول الشرق الأوسط، والمغرب العربي، في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بروما.

طلبات إحاطة وأسئلة

تقدم أعضاء اللجنة بـ7 طلبات إحاطة وأسئلة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة ووزيرة الهجرة، ووزير العدل في عدة قضايا مختلفة.