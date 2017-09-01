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وزير الخارجية الأمريكي يهنيء المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

11:06 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

ريكس تيلرسون

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب تيلرسون، بهذه المناسبة عن تمنياته للمسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد أضحى سعيد، موضحا أن هذا العيد هو عيد الأضحية يقوم خلاله الملايين من المسلمين بأداء أعمال خيرية، ويتذكرون أولئك الذين هم أقل حظا، كما يحتفلون مع العائلة والأصدقاء.

وأضاف أن هذا الوقت يقوم فيه المسلمون من خلفيات متنوعة بأداء الصلاة معا ..واختتم بالقول "عيد سعيد وحج مبرور".

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Asha

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مصراوي Masrawy

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