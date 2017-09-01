بالصور.. محافظ السويس يتفقد مستشفى التأمين الصحي في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، يرافقه الدكتور محمد غزال، مستشفى التأمين الصحي، لمتابعة حالة المرضى وتقديم التهنئة لهم في العيد، والوقوف على تواجد الأطباء بالأقسام.

وتابع اللواء أحمد حامد، اليوم الجمعة، انتظام العمل بأقسام الجراحة، والأطفال والعناية المركزة والغسيل الكلوي والباطنة والطوارئ.

وقدم حامد التهنئة للفريق الطبي بالمستشفى وطاقم التمريض، كما زاور المرضى وقدم لهم الهدايا التذكارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.