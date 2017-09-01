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من الساحل لأكتوبر.. رحلة سقوط عصابة الحشيش بـ4 آلاف طربة "ليلة العيد"

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مصراوي Masrawy

من الساحل لأكتوبر.. رحلة سقوط عصابة الحشيش بـ4 آلاف طربة "ليلة العيد"

10:51 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

نجح ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابي مسلح بمدينة 6 أكتوبر، بحوزتهم 4056 طربة حشيش قبل ترويجهم بالقاهرة والجيزة.

معلومات وردت لضباط المباحث أكدتها التحريات السرية بحصول عناصر تشكيل عصابي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش من محافظتي الإسكندرية ومطروح، وترويجها على عملائهم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأمكن رصد نشاط التشكيل بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبين أنهم كل من: "محمد ف."، 34 سنة، مدير شركة استيراد وتصدير، السابق اتهامه في قضية قتل عمد، و"رفعت م."، 44 سنة، صاحب محل جزارة، السابق اتهامه في 5 قضايا، و"طارق ح."، 27 سنة، عاطل؛ حيث يتولى الأول عقد الصفقات وجلب المواد المخدرة من الساحل الشمالي، ويعاونه الثاني والثالث في نقلها وتخزينها وترويجها.

التحريات والمراقبة الميدانية أكدت اتفاق المتهمين على تسليم أحد عملائهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة أول السادس من أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم إعداد الأكمنة اللازمة، التي أسفرت عن ضبطهم أثناء استقلالهم 3 سيارات ملاكي، وبحوزتهم 4 آلاف و56 طربة حشيش، وزنت 435 كيلو و600 جرام، وبندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وطبنجة عيار 9 مم، و8 خزن، و915 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وماكينة عد نقود، و6 هواتف محمولة.

أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات في علميات النقل والترويج، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

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