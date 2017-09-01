إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو
10:41 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أصيب 5 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي أعلى محور 26 يوليو.
تسبب الحادث في حالة من التكدس المروري أعلى الطريق للمتجه من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى المحور.
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