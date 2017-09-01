إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي أعلى محور 26 يوليو.

تسبب الحادث في حالة من التكدس المروري أعلى الطريق للمتجه من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى المحور.