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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو

10:41 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي أعلى محور 26 يوليو.

تسبب الحادث في حالة من التكدس المروري أعلى الطريق للمتجه من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى المحور.

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