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بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

11:00 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مقر إدارة قوات الأمن لتهنئة الضباط والمجندين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد "الغضبان"، خلال زيارته لمقر إدارة قوات الأمن، بالدور الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة.

وشارك المحافظ ضباط وجنود الشرطة الإفطار، يرافقه اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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