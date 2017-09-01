بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، مستشفى "المواساة"، ومجمع مستشفيات سموحة الجامعي للوقوف على آخر اﻻستعدادت في عيد الأضحى المبارك، واﻻطمئنان على رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية، تحسبًا لمواجهة أي حاﻻت طارئة خلال أيام العيد.

وزار الوزير ومرافقوه وحدة العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، ووحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة، ووحدة قسطرة القلب بمستشفى الطوارئ بسموحة، ووحدة المبتسرين ووحدة العناية التخصصية للأطفال بمستشفى اﻻطفال بسموحة.

وأطمأن الوزير على توفر كافة اﻻستعدادات والخدمات التخصصية اللازمة لخدمة المرضى وحاﻻت الطوارئ.

وأبدى الوزير إعجابه الشديد بوحدة المبتسرين والتي تضم 40 حضانة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية المتكاملة وأجهزة التنفس الصناعي، واطمأن على سير العمل بها ورعاية الأطفال الموجودين بها والبالغ عددهم ١٦ حالة من الأطفال حديثى الولادة.

كما زار ومرافقوه وحدة العناية المركزة للأطفال وتابع الحالة الصحية للأطفال الموجودين بها، والذين أجريت لهم عمليات بالقلب في أحدث وحدة لقسطرة القلب في الأطفال والتي تعد أحد المراكز المتفردة في مصر في هذا التخصص.