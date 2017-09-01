أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

10:59 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    73cbfa0e44.jpg

  • عرض 3 صورة

    6cfd07d5ba.jpg

  • عرض 3 صورة

    c1c8fc1a21.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، مستشفى "المواساة"، ومجمع مستشفيات سموحة الجامعي للوقوف على آخر اﻻستعدادت في عيد الأضحى المبارك، واﻻطمئنان على رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية، تحسبًا لمواجهة أي حاﻻت طارئة خلال أيام العيد.

وزار الوزير ومرافقوه وحدة العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، ووحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة، ووحدة قسطرة القلب بمستشفى الطوارئ بسموحة، ووحدة المبتسرين ووحدة العناية التخصصية للأطفال بمستشفى اﻻطفال بسموحة.

وأطمأن الوزير على توفر كافة اﻻستعدادات والخدمات التخصصية اللازمة لخدمة المرضى وحاﻻت الطوارئ.

وأبدى الوزير إعجابه الشديد بوحدة المبتسرين والتي تضم 40 حضانة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية المتكاملة وأجهزة التنفس الصناعي، واطمأن على سير العمل بها ورعاية الأطفال الموجودين بها والبالغ عددهم ١٦ حالة من الأطفال حديثى الولادة.

كما زار ومرافقوه وحدة العناية المركزة للأطفال وتابع الحالة الصحية للأطفال الموجودين بها، والذين أجريت لهم عمليات بالقلب في أحدث وحدة لقسطرة القلب في الأطفال والتي تعد أحد المراكز المتفردة في في هذا التخصص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • بالصور - "العيد مش بعيد".. مبادرة شبابية للتخفيف عن أطفال الأورام

    أخبار

  • بالمستحد والساطور.. المعلم "رانيا" أم وزوجة تنافس جزاري الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. مجازر جنوب سيناء بالمجان في أول أيام العيد

    أخبار

إعلان

5f20d37c7a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "