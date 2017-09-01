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محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

10:55 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

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بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، إن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ، خلال أيام العيد.

ونحى محافظ المنيا، التدابير الأمنية والأعراف الرسمية جانبًا، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين، عقب أداء صلاة العيد في ساحة المدرسة الثانوية العسكرية بوسط مدينة المنيا، بحضور اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وعقب الصلاة، حرص المحافظ على إتاحة الفرصة للمواطنين لمحادثته، وتبادل مع المصلين لتهنئة بالعيد، متمنيًا من الله أن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية، وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم.

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مصراوي Masrawy

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