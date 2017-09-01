بالصور - "العيد مش بعيد".. مبادرة شبابية للتخفيف عن أطفال الأورام في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

وسط انشغال الأهالي بالعيد ومظاهر الفرحة، حرص عدد من الشباب محافظة المنيا على مشاركة المرضى الاحتفال بعيد الأضحى.

واستقبل معهد أورام المنيا، عددًا من الشباب، بينهم بعض خدام عدد من كنائس المنيا، الذين حضروا لزيارة المرضى من الأطفال والاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.، في محاولة للتخفيف عنهم.

وقال الدكتور ياسر عبدالجواد، مدير عام معهد الأورام بالمنيا، إن المعهد اعتاد أن يستقبل زيارات المواطنين من طلبة المدارس والجامعات أو الهيئات أو أعضاء جمعيات المجتمع المدني، بهدف التخفيف عن المرضى خاصاً من الأطفال، لإسعاد مرضى الأورام من الأطفال.