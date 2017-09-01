أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور - "العيد مش بعيد".. مبادرة شبابية للتخفيف عن أطفال الأورام في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - "العيد مش بعيد".. مبادرة شبابية للتخفيف عن أطفال الأورام في المنيا

10:53 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    1ea61da558.jpg

  • عرض 3 صورة

    51a5bb2116.jpg

  • عرض 3 صورة

    959a4bf0d1.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

وسط انشغال الأهالي بالعيد ومظاهر الفرحة، حرص عدد من الشباب محافظة المنيا على مشاركة المرضى الاحتفال بعيد الأضحى.

واستقبل معهد أورام المنيا، عددًا من الشباب، بينهم بعض خدام عدد من كنائس المنيا، الذين حضروا لزيارة المرضى من الأطفال والاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.، في محاولة للتخفيف عنهم.

وقال الدكتور ياسر عبدالجواد، مدير عام معهد الأورام بالمنيا، إن المعهد اعتاد أن يستقبل زيارات المواطنين من طلبة المدارس والجامعات أو الهيئات أو أعضاء جمعيات المجتمع المدني، بهدف التخفيف عن المرضى خاصاً من الأطفال، لإسعاد مرضى الأورام من الأطفال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

    أخبار

  • محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • بالصور.. مجازر جنوب سيناء بالمجان في أول أيام العيد

    أخبار

  • طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

    أخبار

إعلان

cfddf0e503.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا