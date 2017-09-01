جولة لمحافظ الجيزة في أول أيام العيد

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الحدائق العامة والمتنزهات والمزارات والتي تشهد توافد كبير من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى وتعزيز الخدمات الأمنية عليها.

كما كلف المحافظ، خلال الجولة التي قام بها عقب أدائه صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف أعمال رفع المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحي أولاً بأول والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والطرق الرئيسية وقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على اتصال دائم بكافة الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أعمال المرافق العامة واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فوراً خاصة ً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.

شملت جولة الدالي، بحسب بيان صادر عن المحافظة، مستشفى امبابه العام لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على حالتهم، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية وحُسن المعاملة للمرضى حتى تمام شفائهم وقدم المحافظ عيديات للمرضى.

رافق المحافظ اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام، والدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة، وعزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة للنظافه والتجميل.

وزار المحافظ، دار نور الرحمن للأيتام التابعة لإدارة الهرم لتقديم التهنئة لأطفال الدار وتقديم عيديات لهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، والبالغ عددهم 14 طفلًا تتراوح أعمارهم ما بين الـ 10 سنوات والـ14 سنة، وفقًا للبيان.

وتوجه المحافظ لديوان عام المحافظة لاستقبال المهنئين من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، وقد أعدت المحافظة حفلًا لاستقبال المواطنين تضمن عرضًا موسيقيًا.