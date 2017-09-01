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رئيس «محلية النواب»: لا بد من إجراء تعديل وزاري في الحكومة

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رئيس «محلية النواب»: لا بد من إجراء تعديل وزاري في الحكومة رئيس «محلية النواب»: لا بد من إجراء تعديل وزاري في الحكومة

التحرير

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أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الوفد، أنه لا بد من إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن هناك عددا من الوزارات لدينا تحفظ على أدائها وعلى التزامها بالأفق الزمني لحل المشكلة.

وأضاف السجيني لـ«التحرير»: «تقاريرنا ثابت فيها ما أخفقت فيه تلك الوزارات ضعيفة الأداء، وهناك ملفات حتى تاريخه لا تحتاج إلى تمويل وموارد بقدر ما تحتاج إلى إصلاح هيكلي بقرارات هيكلية لم تحدث حتى الآن»، متابعًا: «هناك قصور في ملف الأحوزة العمرانية والتعامل الواقعي معها، وأيضا الملف الخاص بإدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، وملف النظافة».

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وأوضح السجيني أن هذه كلها مسائل تحتاج إلى مواجهة وشجاعة ورؤية وتفعيل على أرض الواقع وليس ماديات وغيره، على حد قوله.

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التحرير

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