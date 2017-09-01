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بالصور.. مجازر جنوب سيناء بالمجان في أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مجازر جنوب سيناء بالمجان في أول أيام العيد

10:34 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، فتح المجازر في عيد الأضحى للجمهور، بدون أي رسوم، لذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري كامل.

ورصدت عدسة "مصراوي"، اليوم الجمعة، ذبح الأضاحي في مجزر شرم الشيخ، وتوافد العشرات من المواطنين عقب صلاة العيد للمجزر لذبح أضاحيهم.

وأهاب الدكتور إبراهيم المتولي جمعة، مدير مجزر شرم الشيخ، في تصريح له اليوم، بجميع المواطنين، الاتفاق قبلها بوقت كافٍ مع الجزار الذي سيقوم بعملية الذبح، إلى أن تخرج اللحوم من المجازر نظيفة وخالية من أي مسببات للأمراض.

يأتي هذا في إطار حرص مجزر شرم الشيخ على ضمان جودة اللحوم وخلوها من الأمراض، والحفاظ على البيئة.

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مصراوي Masrawy

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