طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة رفعت درجة الاستعداد بموانيها في محافظات السويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف يوسف، اليوم الجمعة، أن الهيئة منعت الإجازات مع استمرار العمل بكافة موانئ الهيئة، وتقديم الخدمات للقطع البحرية المتراكية على الأرصفة.

وأوضح يوسف في تصريحات صحفية، أن الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، شددت من الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة، ومنعت دخول أي أفراد أو مركبات بدون تصاريح، فضلًا عن تشديد إجراءات التفتيش للأفراد والأمتعة.

مع مراجعة خطة الوقاية من أخطار الحريق، ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كافة المباني للوقاية من أخطار الحرائق وطرق مواجهتها.

واستطرد يوسف، أن الهيئة أجرت تنسيقًا مع عناصر تأمين الميناء، لغلق البوابات وأبراج الحراسة غير المستخدمة في عطلة العيد، وعدم السماح بانتظار السيارات حول حرم الميناء، والتأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر، خاصة الأرصفة والسفن المتراكية عليها.