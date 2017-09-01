بالصور.. بدء توافد أهالي كفر الشيخ على المتنزهات العامة

كفر الشيخ - إسلام عمار

بدأ أهالي مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التوافد على المتنزهات العامة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالًا بالعيد، حيث فُتحت المتنزهات أبوابها، عقب أداء المواطنين لصلاة العيد.

وأعلنت إدارات الحدائق والمتنزهات على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، إنهاء استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عقب إجراء أعمال الصيانة، والنظافة وغيرها، وفق توجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وقررت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، كبرى المتنزهات على مستوى المحافظة، التنسيق مع مرفق إسعاف كفر الشيخ لتوفير السيارات اللازمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل مع أي حالات مرضية تحدث خلال احتفالات الأهالي بالعيد، كما جرى التنسيق مع الشرطة لتوفير الحمايات الأمنية اللازمة، للتصدي لأي أعمال مخالفة مثل حالات التحرش، والسرقة، وغيرها.