تشديدات أمنية بالحدائق وفحص شامل للعبارات النهرية في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الجمعة، إن الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات واستعدادات أمنية على أعلى مستوى لتوفير الجو المناسب للاحتفالات والتصدي لأي أعمال قد تفسد فرحتهم بالعيد.

وأشار إلى أنه دجرى التنبيه على مسئولي مشروع العبارات بتكثيف أعمال الفحص الشامل لجميع العبارات النهرية قبل تحركها، والتأكد من توافر كافة احتياطات السلامة والآمان والالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيًا بأي زيادة في أعداد الركاب، حفاظًا على أرواح المواطنين، منوهًا أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات.

وزار المحافظ مساء أمس، المستشفيات العامة والشرطية وقدم الهدايا العينية والمادية للمرضى، كما زار دور الأيتام وقدم الهدايا والتهاني للأطفال الأيتام لإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم بمناسبة العيد، كما استقبل المهنئين بديوان عام المحافظة من كافة فئات الشعب وبينهم عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمواطنين.