أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية بالحدائق وفحص شامل للعبارات النهرية في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية بالحدائق وفحص شامل للعبارات النهرية في أسيوط

10:28 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

تشديدات أمنية بالحدائق وفحص شامل للعبارات النهرية في أسيوط

العبارات النهرية - أرشيفية

أسيوط – أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الجمعة، إن الحدائق والمتنزهات جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات واستعدادات أمنية على أعلى مستوى لتوفير الجو المناسب للاحتفالات والتصدي لأي أعمال قد تفسد فرحتهم بالعيد.

وأشار إلى أنه دجرى التنبيه على مسئولي مشروع العبارات بتكثيف أعمال الفحص الشامل لجميع العبارات النهرية قبل تحركها، والتأكد من توافر كافة احتياطات السلامة والآمان والالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيًا بأي زيادة في أعداد الركاب، حفاظًا على أرواح المواطنين، منوهًا أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات.

وزار المحافظ مساء أمس، المستشفيات العامة والشرطية وقدم الهدايا العينية والمادية للمرضى، كما زار دور الأيتام وقدم الهدايا والتهاني للأطفال الأيتام لإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم بمناسبة العيد، كما استقبل المهنئين بديوان عام المحافظة من كافة فئات الشعب وبينهم عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مجازر جنوب سيناء بالمجان في أول أيام العيد

    أخبار

  • طوارئ بموانئ البحر الأحمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

    أخبار

  • بالصور.. بدء توافد أهالي كفر الشيخ على المتنزهات العامة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الدقهلية يشارك ضباط وأفراد معسكر أمن "طلخا" إفطار أول

    أخبار

إعلان

1f7576c58e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا