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بالصور.. محافظ الدقهلية يشارك ضباط وأفراد معسكر أمن "طلخا" إفطار أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الدقهلية يشارك ضباط وأفراد معسكر أمن "طلخا" إفطار أول أيام العيد

10:25 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، يرافقة اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد حجي، نائب مدير الأمن، واللواء مروان عبدالمعطي، مدير الحماية المدنية، ضباط وجنود معسكر قوات الأمن بمدينة طلخا، إفطار أول أيام عيد الأضحى، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة العيد.

وأقام قائد مسعكر قوات الأمن مأدبة إفطار في ساحة المعسكر بمشاركة المئات من الضباط والمجندين.

وعبر المحافظ عن سعادته لتواجده بين ضباط وجنود الشرطة، مؤكدًا أنهم حماة الوطن في الداخل، الذين يبذلون الجهد ويضحون بأرواحهم من أجل راحة المواطنين.

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