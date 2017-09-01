الإفراج بالعفو عن 116 نزيلا بمنطقة سجون طره بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى
الإفراج بالعفو عن 116 نزيلا بمنطقة سجون طره بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى
10:30 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
أرشيفية
القاهرة - (أ ش أ):
أفرج قطاع مصلحة السجون عن عدد من نزلاء السجون بمنطقة سجون طره؛ وذلك تنفيذا لقرار العفو الرئاسي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وقام قطاع مصلحة السجون بالإفراج بالعفو عن 116 سجينا، وسط فرحتهم العارمة، لتمكنهم من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الصباح الباكر؛ حرص المئات من أهالي السجناء على التوافد على منطقة سجون طره، انتظارا لتنفيذ قرار العفو الرئاسى
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