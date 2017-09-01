المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل في أكتوبر
المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل في أكتوبر
10:25 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
انتقل فريق من رجال المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل بمدينة السادس من أكتوبر، صباح الجمعة.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة، وتم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء برئاسة اللواء هاني سعيد.
وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مدير النقل والمواصلات يتابع الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مصر (صور)
-
السيطرة على حريق داخل منزل بالصف دون خسائر بشرية
-
نفوق رأسي ماشية في حريق حظيرة بالصف.. ومالكها: "ابني السبب"
-
وجبة غداء كادت تحول منزل سيدة إلى "كوم تراب" بالعياط
إعلان
إعلان