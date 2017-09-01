المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

انتقل فريق من رجال المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع حريق مصنع لإنتاج المناديل بمدينة السادس من أكتوبر، صباح الجمعة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة، وتم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء برئاسة اللواء هاني سعيد.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.