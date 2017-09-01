لافروف عن تعاون بلاده مع أمريكا: رقصة "التانجو" تحتاج لشخصين!

موسكو- (أ.ش.أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا على استعداد للتعاون البناء مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رقصة "التانجو" تحتاج لشخصين وليس لشخص واحد .

وقال لافروف اليوم الجمعة - خلال لقائه مع طلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد - " نحن نكن مشاعر الصداقة تجاه الشعب الاميركي دائما، ونحن منفتحون الآن على التعاون البناء في المجالات التي تتجاوب مع المصالح الروسية، ونرغب في أن تكون الأجواء السياسية بيننا طبيعية".

وأكد أن موسكو لا تبحث عن مشاجرات مع الولايات المتحدة وستكون دائما ودية تجاه الشعب الأميركي ، مشيرا إلى أن بلاده تريد بصدق أن يُصبح الجو السياسي الثنائي بين البلدين طبيعيا .